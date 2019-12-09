Як у березні: прогноз погоди в Україні на 10 грудня від ObozTV
Погода в Україні у вівторок нагадуватиме березневу – досить тепло, у багатьох областях очікуються дощі, а на заході пройде мокрий сніг.
ObozTV представляє прогноз погоди на 10 грудня.
На заході небо затягне хмарами, в окремих регіонах сніжитиме. Вдень на термометрах +5, вночі +2 градуси.
На півночі хмарно, у Чернігові прогнозують короткочасну зливу. Денний максимум +3 градуси, нічний мінімум +1.
На сході також хмаритиме, місцями дощі. Вдень повітря прогріється до +7, вночі стовпчик термометра опуститься до +2 градусів.
Півдню та Криму обіцяють мінливу хмарність. Дощитиме лише у Сімферополі. Температура повітря вдень +10, вночі +6 градусів.
У центральних областях хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +6, вночі +2 градуси.
У Києві хмарно та сухо. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +3.
Кращий спосіб передбачити своє майбутнє – створити його!
Як писав OBOZREVATEL, уже з'явився прогноз на січень 2020 року – в окремих регіонах очікуються сильні морози.
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