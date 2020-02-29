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29 лютого • оновлено в 18:02
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1 березня в Україні потеплішає: прогноз погоди від ObozTV

1.4т
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З приходом календарної весни по всій території України потеплішає. У неділю буде хмарно з проясненнями, в окремих регіонах пройдуть дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 1 березня.

На заході хмаритиме, в Луцьку та Івано-Франківську очікується злива. Температура вдень до +5, вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до -3 градусів.

На півночі без опадів, переважно хмарно. Денний максимум до +5 градусів, нічний мінімум до -2.

Східним областям прогнозують короткочасні дощі, подекуди з мокрим снігом, тільки в Харькові без опадів. Температура повітря вдень від +3 до +6 градусів, уночі до нуля.

1 березня в Україні потеплішає: прогноз погоди від ObozTV

На півдні – сонячна весняна погода, без опадів. Температура повітря вдень від +3 до +7, вночі від 0 до +5 градусів.

У центральній Україні сухо, лише у Полтаві можливі опади. Температура повітря вдень від +1 до +6 градусів, уночі до -2.

У Києві хмарно з проясненнями. Денний максимум до +5, вночі температура повітря опуститься до нуля.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що чекає на українців у березні – перший місяць весни може запам'ятатися подорожчанням долара, відносно низькими цінами на газ і жорсткістю правил в'їзду на територію Росії.

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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