Адвокат прокоментував чутки стосовно того, що Андрій Богдан порушував закон

Адвокат, експерт з питань кримінального права Сергій Лапутько у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував чутки про те, що голова ОП Андрій Богдан був спійманий на порушенні закону, коли нібито отримував тіньову ЗП у конвертах.

"Я не вбачаю проблеми у цій ситуації. тому що новий закно про адвокатуру та адвокатську діяльність почав працювати з 2012 року. Перед ефіром я подивився інформацію по пану Богдану, і, на скільки мені відомо, жодних порушень до 2012 року там не було. У 2012 році він призупинив свою діяльність і поновив її лише у 2014", - заявив Лапутько.

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