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8 грудня • оновлено в 17:32
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Чим здивує погода в Україні: прогноз на 9 грудня від ObozTV

2.4т
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Початок нового тижня в Україні обіцяє бути незвично теплим для зими. У західних та східних регіонах дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 9 грудня.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень +9, вночі +2 градуси.

На півночі хмарно та сухо. Денний максимум +7 градусів, нічний мінімум +1.

На сході очікується похмура й дощова погода. Максимум денної температури +7, вночі на термометрах +1 градус.

Південь та Крим – мінлива хмарність, можливі прояснення. Температура повітря вдень +11, вночі +5 градусів.

Чим здивує погода в Україні: прогноз на 9 грудня від ObozTV

У центральних областях хмарно, але без опадів. Вдень повітря прогріється до +7 градусів, уночі термометри покажуть +1.

У Києві небо з хмарами, опадів не прогнозують. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум +3.

ObozTV бажає легкого та продуктивного понеділка. Нехай він принесе тільки гарні новини!

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч "нормандської четвірки" – лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Сторони спробують досягти згоди щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Планується, що на полях саміту Володимир Зеленський та Володимир Путін вперше поспілкуються віч-на-віч – слідкуйте за останніми новинами на сайті OBOZREVATEL.

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