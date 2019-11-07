Холоди затримуються: прогноз погоди в Україні на 8 листопада від ObozTV

В Україні триває аномально тепла осінь і найближчими днями синоптична ситуація не зміниться.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 8 листопада.

На заході небо затягне хмарами, місцями пройдуть короткочасні зливи. Вдень на термометрах +15, вночі +6 градусів.

На півночі хмаритиме, опадів не прогнозують. Денний максимум +14 градусів, нічний мінімум +8.

На сході також хмарно та сухо. Вдень повітря прогріється до +20 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до +11.

Півдню та Криму обіцяють сухий і похмурий день. Температура повітря протягом дня до +25 градусів, вночі +14.

У центральних областях мінлива хмарність. Температура повітря вдень +19, вночі +10 градусів.

У Києві захмарить, але погода буде сухою. Денний максимум +14, нічний мінімум +10 градусів.

OBOZREVATEL нагадує, що похолодання в Україні очікується після 15 листопада. А разом із холодами прийдуть традиційні хвороби – грип та ОРВІ. Медики попереждають, що цього року грип почне активно циркулювати вже наприкінці листопада, причому українцям загрожують небезпечні штами вірусу, які сильно мутували.

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