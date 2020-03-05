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5 березня • оновлено в 19:25
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Місцями задощить: прогноз погоди в Україні на 6 березня від ObozTV

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Погода в Україні найближчої доби буде теплою, однак у деяких регіонах перед вихідними розпочнуться дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 6 березня.

На заході дощитиме майже по всій території. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів, уночі температура знизиться до +1.

На півночі переважно без опадів, тільки у Житомирі вдень очікується легка злива. Денний максимум до +12 градусів, нічний мінімум до +5.

У східних регіонах – сухо та хмарно. Температура повітря вдень від +6 до +14, вночі температура знизиться до +4 градусів.

Місцями задощить: прогноз погоди на 6 березня від ObozTV

Південним областям синоптики обіцяють похмурий день, в Одесі – короткочасний дощ. Температура повітря вдень від +10 до +14 градусів, уночі від +8 до +12.

У центральній Україні мінлива хмарність, у Вінниці очікується дощ. Температура повітря вдень від +7 до +12, вночі стовпчики термометрів знизяться до +6 градусів.

У Києві небо затягне хмарами. Денний максимум до +12 градусів, уночі температура близько +7.

Як писав OBOZREVATEL, на честь Міжнародного жіночого дня в Україні буде три вихідні поспіль – із 7 по 9 березня включно. Синоптикиня Наталія Діденко вже дала прогноз погоди на 8 березня.

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