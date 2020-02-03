То дощ, то сніг: прогноз погоди в Україні на 4 лютого від ObozTV

У вівторок майже по всій території України синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та снігу.

ObozTV представляє прогноз погоди на 4 лютого.

Західним регіонам обіцяють хмарну та дощову погоду. Температура повітря вдень +11, вночі +3 градуси.

На півночі короткочасні зливи, а подекуди й снігопади. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум -1.

На сході небо затягне хмарами, місцями – дощі. Максимум денної температури +5, вночі на термометрах 0 градусів.

На півдні та в Криму буде похмуро, майже в усіх областях – легкі зливи. Температура повітря вдень +9 градусів, уночі +4.

У центральних областях також дощитиме. Повітря протягом дня прогріється до +6 градусів, уночі термометри покажуть 0.

У Києві хмарно та сухо. Денний максимум +5, нічний мінімум 0 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, харківський бабак Тимко III, якого традиційно розбудили на початку лютого, передбачив пізню весну та безсніжний кінець зими.

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