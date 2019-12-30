Якою буде новорічна погода в Україні: прогноз на 31 грудня від ObozTV
Останній день 2019 року принесе трохи снігу, але з новорічною погодою пощастить далеко не всім областям України.
ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 31 грудня.
На заході буде похмуро, місцями пройдуть короткочасні снігопади. Вдень на термометрах +4 градуси, вночі -6.
Північним регіонам обіцяють хмарну погоду. В Сумах сніжитиме. Денний максимум +2, нічний мінімум -6 градусів.
На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вдень стрілка термометра підніметься до +1 градуса, вночі опуститься до -5.
На півдні та в Криму 31 грудня буде сонячним та сухим. Температура повітря протягом дня +4 градуси, вночі -5.
У центральних областях мінлива хмарність, сніг очікується в Черкасах. Температура повітря вдень +2, вночі -7 градусів.
У Києві за прогнозом хмарно та без опадів. Денний максимум +3 градуси, нічний мінімум -4.
ObozTV бажає в Новому році здійснення найсміливіших мрій. Яскравого та святкового настрою!
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