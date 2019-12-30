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30 грудня • оновлено в 16:52
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Якою буде новорічна погода в Україні: прогноз на 31 грудня від ObozTV

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Останній день 2019 року принесе трохи снігу, але з новорічною погодою пощастить далеко не всім областям України.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 31 грудня.

На заході буде похмуро, місцями пройдуть короткочасні снігопади. Вдень на термометрах +4 градуси, вночі -6.

Північним регіонам обіцяють хмарну погоду. В Сумах сніжитиме. Денний максимум +2, нічний мінімум -6 градусів.

На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вдень стрілка термометра підніметься до +1 градуса, вночі опуститься до -5.

Якою буде новорічна погода в Україні: прогноз на 31 грудня від ObozTV

На півдні та в Криму 31 грудня буде сонячним та сухим. Температура повітря протягом дня +4 градуси, вночі -5.

У центральних областях мінлива хмарність, сніг очікується в Черкасах. Температура повітря вдень +2, вночі -7 градусів.

У Києві за прогнозом хмарно та без опадів. Денний максимум +3 градуси, нічний мінімум -4.

ObozTV бажає в Новому році здійснення найсміливіших мрій. Яскравого та святкового настрою!

Нагадаємо, що Новий 2020 рік, символом якого є білий металевий Щур, буде високосним. Які прикмети віщують щастя і достаток в прийдешньому році – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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