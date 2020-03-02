Погода в Україні різко зміниться: прогноз на 3 березня від ObozTV

Найближчої доби в Україні різко потеплішає, подекуди до +13... +16 градусів. В окремих регіонах ще очікуються короткочасні дощі, але в цілому погода суттєво покращиться.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 3 березня.

На заході передбачається похмура погода. Вдень термометри покажуть до +12, вночі до +2 градусів.

На півночі переважно хмаритиме. Денний максимум до +9 градусів, уночі температура опуститься до +2.

У східній Україні небо затягне хмарами, можливі опади. Температура повітря вдень від +5 до +13 градусів, уночі від +1 до +10.

На півдні хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Денна температура від +9 до +16, нічна від +6 до +14 градусів.

У центральних областях також хмарно, місцями з проясненнями. У Полтаві очікується легка злива. Температура повітря вдень від +8 до +13 градусів, уночі стовпчики термометрів місцями опустяться до +4.

Києву 3 березня обіцяють хмарну погоду. Денний максимум +9, вночі температура повітря до +6 градусів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що через аномально теплу і безсніжну зиму Україні загрожують серйозні проблеми з урожаєм. Остання надія фермерів – на достатню кількість опадів у березні та квітні.

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