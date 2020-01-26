До +7 °C, місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 27 січня від ObozTV

На початку останнього тижня січня погода в Україні залишатиметься сталою, лише на заході потеплішає ще на декілька градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 27 січня.

У західних регіонах хмарно з проясненнями. Луцьку синоптики обіцяють невелику зливу. Температура повітря вдень +7 градусів, вночі 0.

На півночі також захмарить, місцями пройдуть короткочасні дощі. Денний максимум +3, нічний мінімум -1 градус.

На сході небо затягне хмарами, опади не очікуються. Максимум денної температури +3 градуси, вночі на термометрах -2.

Південь та Крим – похмуро та сухо. Температура повітря вдень +7 градусів, вночі 0.

У центральних областях переважатиме хмарна погода, без опадів. Повітря протягом дня прогріється до +4, вночі термометри покажуть -1 градус.

У Києві небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум 0.

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня березень цього року буде холодним – на початку весни ймовірні сильні морози.

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