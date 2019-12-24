Католицьке Різдво пройде без снігу: прогноз на 25 грудня від ObozTV

На католицьке Різдво майже по всій Україні дощитиме. Морозів не очікується – за прогнозами синоптиків, плюсові температури збережуться ще до 26-27 грудня.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 25 грудня.

Західні області накриють дощі. Вдень на термометрах +5 градусів, уночі +2.

На півночі захмарить, в Житомирі пройде легка злива. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум +1.

На сході небо затягне хмарами. У Луганську можливий короткочасний дощ. Вдень стрілка термометра підніметься до +7, вночі опуститься до нуля.

На півдні та в Криму синоптики прогнозують похмурий і дощовий день. Температура повітря протягом дня +9, вночі +6 градусів.

Центральні області також не оминуть опади, буде хмарно. Температура повітря вдень +7, вночі +4 градуси.

У Києві хмарно, обіцяють короткочасний дощ. Денний максимум +7 градусів, нічний мінімум +6.

Нагадаємо, що у ніч з 24 на 25 грудня католики, протестанти і 10 з 15 помісних православних церков світу відзначають Різдво Христове. Схід першої зірки в ніч на 25 грудня знаменує собою народження Сина Божого Ісуса Христа. Докладніше про традиції свята – на сайті OBOZREVATEL.

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