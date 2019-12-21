Найкоротший день в Україні: прогноз погоди на 22 грудня від ObozTV

В день зимового сонцестояння Україну накриють дощі. Температурні показники залишаться високими.

ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 22 грудня.

У західних областях очікуються короткочасні зливи. Вдень на термометрах +10, вночі +3 градуси.

На півночі також дощитиме. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум +2.

На сході небо затягне хмарами, дощитиме. Вдень стрілка термометра підніметься до +10, вночі опуститься до +3 градусів.

Півдню та Криму обіцяють похмурий і дощовий день. Температура повітря протягом дня +14 градусів, уночі +8.

Центральні регіони також накриють дощі. Температура повітря вдень +11, вночі +3 градуси.

У Києві прогнозують короткочасні опади та затягнуте хмарами небо. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум +4.

Сьогодні зусилля, а завтра – результат. І так у всьому.

OBOZREVATEL нагадує, що на 22 грудня в 2019 році випадає день зимового сонцестояння. Це найкоротший день року: у Києві 22 грудня сонце зійде о 7:57, а зайде – о 15:57, тобто через 8 годин.

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