Місцями похолоднішає до нуля: прогноз погоди в Україні на 21 грудня від ObozTV

Вихідні в Україні обіцяють бути теплими, хоча вночі у деяких областях похолоднішає до нуля. Місцями дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 21 грудня.

На заході захмарить, подекуди пройдуть короткочасні дощі. Вдень на термометрах +8, вночі +2 градуси.

На півночі переважатиме похмура і суха погода. Денний максимум +7 градусів, нічний мінімум 0.

На сході також захмарить, у Донецьку прогнозують невелику зливу. Вдень стрілка термометра підніметься до +10, вночі опуститься до нуля.

Південь та Крим – без опадів, небо затягне хмарами. Температура повітря протягом дня +12 градусів, уночі +4.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +9, вночі +2 градуси.

У Києві 21 грудня буде хмарно та сухо. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум +2.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, коли в Україні погіршиться погода і розпочнеться похолодання.

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