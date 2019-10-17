Попереду сонячна п'ятниця: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня від ObozTV

У п'ятницю синоптична ситуація на території України не зазнає суттєвих змін. Осінь продовжує тішити теплою та переважно сухою погодою.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 18 жовтня.

На заході безхмарне небо, жодних опадів не очікується. Вдень на термометрах +21 градус, вночі +10.

Північ – сонячно та сухо. Лише Чернігову обіцяють невеликий дощ. Денний максимум +19, нічний мінімум +10 градусів.

На сході переважатиме сонячна і суха погода. Вдень повітря прогріється до +22 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до +11.

Півдню та Криму прогнозують погожий день. Температура повітря +23 градуси, вночі +12.

Центральні області – також безхмарне небо, без опадів. Температура повітря вдень +22, вночі +10 градусів.

У Києві п'ятниця буде сонячною та сухою. Денний максимум +20 градусів, нічний мінімум +13.

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