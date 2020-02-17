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17 лютого • оновлено в 20:52
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Потеплішає ще більше: прогноз погоди в Україні на 18 лютого від ObozTV

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У вівторок в Україні буде по-весняному тепло, вдень повітря прогріється від +4 до +11 градусів. У західних та центральних областях місцями дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на 18 лютого.

На заході хмарно, подекуди – короткочасні зливи. Температура повітря вдень до +9, вночі від +2 до +7 градусів.

На півночі також хмарно, але без опадів. Денний максимум +7 градусів, вночі місцями до нуля.

Східний регіон – без опадів, переважно хмарно. Температура вдень від 0 до +4 градусів, уночі стовпчики термометрів опустяться до -1.

Потеплішає ще більше: прогноз погоди в Україні на 18 лютого від ObozTV

На півдні мінлива хмарність. Температура повітря вдень від +5 до +11, вночі від +1 до +9 градусів.

У центральній Україні в основному хмарно. У Вінниці очікується дощ. Температура повітря вдень від +3 до +8, вночі подекуди 0 градусів.

Києву синоптики обіцяють похмуру погоду, можливий дощ. Денний максимум +5, вночі від +3 до +4 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що услід за теплою і безсніжною зимою в Україну може прийти ще більш тепла та посушлива весна.

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