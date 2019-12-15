Тепло не по-зимовому: прогноз погоди в Україні на 16 грудня від ObozTV

На початку нового тижня в Україні переважатиме хмарна, не по-зимовому тепла і суха погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 16 грудня.

На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +7 , вночі +2 градуси.

Північ – мінлива хмарність, в основному сухо. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +3.

На сході переважатиме похмура погода, без опадів. Максимум денної температури +8, вночі на термометрах +3 градуси.

На півдні та в Криму буде сонячно та сухо. Температура повітря вдень +12 градусів, уночі +5.

У центральних областях сонце чергуватиметься з хмарами, погода буде сухою. Повітря протягом дня прогріється до +7, вночі термометри покажуть +3 градуси.

У Києві очікується похмурий день, без опадів. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум +5.

Немає нічого неможливого для людини, яка має мрію!

Як писав OBOZREVATEL, сильні морози до -23 градусів можуть прийти в Україну на початку січня. Синоптики уже дали довгостроковий прогноз на новорічну ніч і перший тиждень 2020 року.

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