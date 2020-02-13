Погода в День святого Валентина покращиться: прогноз на 14 лютого від ObozTV

У п'ятницю, на День святого Валентина, в Україні трохи потеплішає. Опади припиняться і встановиться переважно суха погода, лише на заході очікується мокрий сніг.

ObozTV представляє прогноз погоди на 14 лютого.

У західних областях переважно сніжитиме, лише в Ужгороді без опадів. Максимальна температура вдень +3, вночі від 0 до +2 градусів.

На півночі хмарно з проясненнями. Денний максимум +3 градуси, вночі до -1.

На сході в основному хмаритиме. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень до +5, уночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса.

Півдню також обіцяють похмуру погоду, але подекуди виглядатиме сонце. Денний максимум +8, вночі від 0 до +7 градусів.

У центральних регіонах хмарно і без опадів. Температура повітря вдень до +5 градусів, уночі до -1.

У Києві сонце чергуватиметься з хмарами. Денний максимум +4, вночі від нуля до +2 градусів.

Нагадаємо, що 14 лютого у світі відзначається День святого Валентина – свято усіх закоханих. Докладніше про історію і традиції цього дня – в спеціальному матеріалі OBOZREVATEL.

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