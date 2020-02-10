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10 лютого • оновлено в 19:11
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В Україні потеплішає, але розіграється негода: прогноз на 11 лютого від ObozTV

1.3т
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У вівторок синоптики прогнозують хмарну погоду, з короткочасними снігопадами та зливами. Однак при цьому трохи потеплішає, на півдні – до +9 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 11 лютого.

На заході хмарно. В Ужгороді та Чернівцях очікують дощ, в інших областях – легкі снігопади. Денний максимум +5, вночі температура від 0 до +2 градусів.

Північним регіонам також обіцяють опади у вигляді снігопадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 градусів, уночі позначка термометра опуститься до нуля.

На сході місцями сніжитиме, в Дніпрі та Запоріжжі – без опадів. Денний максимум +4, вночі стовпчик термометра опуститься до нуля.

В Україні потеплішає, але розіграється негода: прогноз на 11 лютого від ObozTV

На півдні та в Криму переважно без опадів, лише вночі у Сімферополі можливий дощ. Максимальна температура повітря вдень +9, уночі +3 градуси.

У центральних областях подекуди дощитиме, у Вінниці очікується сніг. Температура повітря вдень від +1 до +5, уночі +1 градус.

У Києві синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. Денний максимум до +4 градусів, уночі +2.

Раніше OBOZREVATEL писав, що зима може повернутися до України в березні – такий прогноз озвучила начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

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