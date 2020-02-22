Сніг з дощем: прогноз на 23 лютого від ObozTV

У неділю дощі та снігопади накриють майже всю територію України.

ObozTV представляє прогноз погоди на 23 лютого.

На заході дощитиме практично по всіх областях, лише в Ужгороді очікується сніг. Максимальна денна температура +11, вночі на термометрах від +1 до +7 градусів.

На півночі також дощі, в Сумах можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень від +2 до +6 градусів, уночі до -1.

У східних регіонах хмарно. Подекуди нетривалі дощі, а в Харкові – сніг. Температура повітря вдень від +1 до +4 градусів, нічна температура близько нуля.

Південь України затягне хмарами, на Херсонщині та Миколаївщині прогнозують помірні зливи. Температура повітря вдень від +4 до +7, вночі від 0 до +6 градусів.

У центральних областях встановиться похмура погода з незначними опадами у вигляді дощу та снігу. Температура повітря вдень від +1 до +8, вночі стовпчики термометрів опустяться до нуля.

Києву обіцяють зливи протягом всього дня. Денний максимум до +7, вночі температура коливатиметься від +3 до +5 градусів.

OBOZREVATEL нагадує, що 23 лютого в Україні довгий час святкували День захисника Вітчизни, але з 2014 року держава відмовилася від цього свята. Яка історія цього дня – читайте в нашому матеріалі.

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