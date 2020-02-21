Погіршення погоди в Україні: прогноз на 22 лютого від ObozTV

На вихідних в Україні переважно хмаритиме і дощитиме, подекуди пройде мокрий сніг.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 22 лютого.

На заході хмарно з проясненнями. Вдень термометри покажуть до +6 градусів, уночі місцями близько нуля.

У північних областях сонце сховається за хмарами, місцями можливі короткочасні снігопади. Денний максимум +5, нічний мінімум -1 градус.

Східним регіонам обіцяють скупчення хмар та опади у вигляді снігу. Температура повітря вдень від 0 до +4 градусів, уночі від -1 до +1.

На півдні буде хмарно. Температура повітря вдень від +3 до +7 градусів, уночі місцями близько нуля.

У центральній Україні мінлива хмарність. У Вінниці вночі очікується легкий снігопад, а в Черкасах – дощ. Вдень термометри покажуть від +2 до +5, вночі від 0 до +4 градусів.

У Києві в суботу захмарить. Денний максимум до +4, вночі температура коливатиметься на рівні від +1 до +2 градусів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Україну насувається скажений циклон, який принесе сильні опади і штормовий вітер.

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