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7 жовтня • оновлено в 17:57
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Прогноз курсу гривні наприкінці року: що буде із цінами

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Директор Інституту соціально-економічної транформації Ілля Несходовський прокоментував, коли очікувати зміни курсу гривні.

Він зазначив, що зараз діють фактори сезонного зниження цінності національної валюти до нового року, а можливо і після нового року. Це пов'язано зі збільшенням закупок, які здійснює держава на міжнародних ринках, а також із невизначенністю у питаннях транзиту російського газу через українську ГТС.

У таких умовах Несходовський прогнозує зміни курсу гривні до 26 або 26,5 грн за один американський долар.

Він вважає, що підприємці не знизили ціни після укріплення гривні у зв'язку із тим, що деякі продукти виробляються в Україні, і ціна на них регулюється у гривнях. Також впливає на ціни кількість щорічного врожаю. А от ціни, наприклад, на техніку, яка закуповується у закордонній валюті, знизились відповідно до курсу, зазначив Несходовський.

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