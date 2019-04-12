Профогляд у дерматолога: названа частота відвідувань лікаря

Доктор медичних наук, професор, дерматовенеролог вищої категорії Тетяна Святенко зазначила, що у проблемах захворювань шкіри багато що залежить від профілактичних оглядів, періодичність яких, за її словами, хоча й різна для різних вікових категорій, проте, бажано проходити такі огляди щороку. Вона нагадала, що огляд дерматолога - швидка і безболісна процедура, якої не варто нехтувати та планувати багато часу.

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