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11 листопада • оновлено в 12:23
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Професійна армія – це те, до чого ми маємо прагнути: народна депутатка

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Народна депутатка України Ірина Верещук у прямому етері ObozTV прокоментувала відмову від обов'язкового призову в Україні.

За її словами, це не відбудеться сьогодні, цього року, навіть наступного.

"Ми маємо стратегічну мету - перехід на професійну армію за стандартами НАТО, а отже, якщо ми ставимо собі таку мету, ми маємо до неї прагнути. Якщо щиро, то я маю професійну військову освіту і розумію, чим відрізняється професійна армія від армії, створеної за радянськими лекалами. Тому я підтримую позицію переходу на контрактну армію за стандартами НАТО. Вже багато років обговорюється, що є ефективнішим на сьогодні на полі бою. Я вважаю, що професіоналізація має бути тим стандартом, до якого нам треба прагнути", - заявила Верещук.

Щодо зміни чисельності українських військовослужбовців, то народна депутатка зазначила, що призов буде зменшуватись, а професійна армія буде збільшуватись. Ці процеси будуть взаємопов'язані та логічні, додала Верещук.

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