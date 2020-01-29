Проєкти законів "про медіа та дезинформацію": коментар медіа-юриста

Директор інституту мадіаправа Тарас Шевченко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував нові "законопроєкти про медіа та дезинформацію", які сьогодні розглядає Верховна Рада України.

"Наша організація брала участь у розробці "законопроєкту про медіа". Зокрема, мій колега Ігор Розкладаєв входив до робочої групи. Наші оцінки цього законопроєкту помірковано-позитивні. Ми швидше бачимо проблеми в "законі про дезинформацію", який розробляло Міністерство культури. Важливо розуміти, що це два різні законопроєкти. "Законопроєкт про медіа" розробив та вже зареєстрував комітет Ткаченка. А "законопроєкт про дезинформацію" знаходиться ще на стадії розробки, вже є його текст, але також є і дуже багато запитань щодо нього. Ми з колегами вважаємо, що саморегулювання - це добре, але все одно воно має виходити від журналістської спільноти в першу чергу", - заявив Шевченко.

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