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25 жовтня • оновлено в 18:29
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Проект Sysuev стали гостями прямого етеру програми Бурчук Live

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Проект Sysuev стали гостями прямого етеру програми "Бурчук Live" на ObozTV

Музиканти розповіли, що створють музику англійською мовою, і не зважаючи на те, що досі українські гурти, які співають англійською, гучно не прозвучали на іноземних радіостанціях поруч з U2 та Coldplay, Sysuev сподівається на те, що вже у близькому майбутньому ця ситуація зміниться.

Один з учасників проекту декілька років прожив у США, де працював звукорежисером в одній зі студій звукозапису у місті Лос-Анджелес. Він стверджує, що українські гурти, які співають англійською дуже близькі до того, щоб стати на один щабель ізі своїми американськими колегами.

"Ми робимо музику з України", - заявили Sysuev.

Учасники проекту виконали декілька своїх пісень наживо та відповіли на запитання ведучого шоу Олександра Лірчука.

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