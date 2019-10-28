Продюсер Зеленський продовжує знімати свій серіал про Україну: Тарас Чорновіл

Політичний експерт Тарас Чорновіл у прямому етері ObozTV прокоментував конфліктну розмову президента Зеленського та військових у Золотому.

"Тут чиста психологія. Це все по Фройду. Коли людина не впевнена в своїй ролі, не впевнена, що вона взагалі виконує ті функції, не впевнена, що її сприймають так, належним чином, вона такі речі повторює постійно. Людина, які має якісь психічні проблеми, вона вам буде повторювати у бідь-якій розмові: "Ви що мене за шизофреника маєте?" Його ніхто не має. Ніхто взагалі такої думки не має. Або - "Ви мене за ідіота маєте?" Оце буде повторюватися фраза, це означає. що у людини дійсно почались глибинні психологічні проблеми. Людина яка не усвідомила себе до кінця президентом, яка досі працює продюсером. Тобто він десь віддав різним людям на відкуп будь-які справи в державі. Це дуже нагадує Януковича, який свого часу віддав Льовочкину управління державою, щось віддав Азарову. Так само і він - щось віддав Богдану, чимось займаються люди Коломойського, чимось займається абсолютно протилежна за своїми настроями і цілями команда урядова. Він всім роздав, а сам він і далі знімає колосальний серіал, який називається "Сучасна Україна", - заявив політичний експерт.

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