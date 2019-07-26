''Продукти-вбивці'': дієтолог розповіла, що не варто їсти влітку

Дієтолог Анна Галіцина розповіла, які продукти найбільше впливають на стан нашого здоров'я.

Вона порадила виключити із раціону усе жирне, гостре, смажене, копчене, солене та алкоголь. За її словами будь-яка смажена олія сама по собі вже є канцерогеном, який негативно впливає на стан здоров'я людини. Якщо ж ви вживаєте будь-яку олію першого віджиму у чистому вигляді, то, за словами дієтолога, це йтиме вам лише на користь. Але варто стежити за кількістю олії, адже це дуже жирний продукт, додала експерт. Також вона зауважила, що важливо стежити за тим, які продукти можна між собою поєднувати, а які не можна.

Крім того експерт дала декілька порад стосовно корисних продуктів харчування під час пляжного сезону.

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