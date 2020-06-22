Продовження карантину, відставка уряду Шмигаля: прогнози Володимира Крейденка

Відео 13:50, 22.06.2020

Народний депутат України Володимир Крейденко розповів про непідтримку парламентом Програми дій уряду, а також оцінив ймовірність відставки Кабінету міністрів Дениса Шмигаля.

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