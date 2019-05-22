''Пробіг під каштанами'': як правильно почати бігати

Гість програми – Віталій Дрозд, головний тренер бігової академії, який готує марафонців та напівмарафонців розповідає, як правильно підготуватися до марафону та з чого починати.

Він підготував блогера та медіаменеджера, журналістку і бізнесмена Тетяну Гріньову, яка запланувала собі пробігти за 12 місяців 12 марафонів, в результаті чого цей челендж зібрав більше 1 млн гривень на благочинність.

Він також розповів про традиційний, 27-й "Пробіг під каштанами", який відбудеться 26 травня 2019 року на Майдані Незалежності в Києві, участь в якому візьмуть більше 10 000 чоловік.

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