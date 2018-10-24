Про “зламаний палець” та про “Мазанку” за мільярд | Альо, гараж! REBOOT #126 257

В Івано-Франківську, місцеві поліцейські затримали в “хлам” п'яного водія, який раніше працював у міліції. Звідки “з тріском вилетів” під час реформи. Але копи “трошки” перевищили повноваження і тепер їх судять. А тим часом, Валерія Гонтарева, раптом нагадало про себе. Завдяки Валентину Наливайченко стало відомо про “солідне придбання” колишнього “головного бухгалтера країни” у Лондоні...