Про це не домовлялися: Філарет розповів, що з прописаного в Томосі не виконуватимуть

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявив, що якби українські церкви заздалегідь знали зміст Томосу, вони нібито на нього не погодилися б. При цьому він наголосив, що Томос ставить ПЦУ "майже в таку ж залежність, в якій перебуває Українська православна церква (Московського патріархату) від Москви".

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю "Настоящему времени"."Сталося об'єднання єдиної української православної церкви. На підставі цього об'єднання Константинопольський патріарх дав нам Томос про автокефалію. Але ми на Соборі не знали його змісту. Дізналися вже після об'єднання. Якби ми знали зміст цього Томосу, то ми не погодилися б на такий Томос", – сказав він.

Філарет також стверджує, що в жодної автокефальної церкви, яка отримала Томос про автокефалію від Константинопольського патріархату, немає таких пунктів.

"Ми не відмовляємося від Томосу, але не будемо виконувати ці три умови, які записані в Томосі. Не будемо виконувати", – наголосив патріарх.

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що Вселенський Патріарх змусив його підписати розписку про відмову висувати свою кандидатуру на керівництво новою церквою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!