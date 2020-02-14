Про що Зеленський та Путін говорили телефоном: Ірина Верещук

Народна депутатка України Ірина Верещук у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала телефонну розмову двох президентів Зеленського та Путіна із приводу врегулювання ситуації на Донбасі.

"Це не позитивно і не негативно. В рамках тих кроків, які зараз здійснює українська влада в рамках врегулювання конфлікту і досягнення миру, є черговоий крок. Маленький, напевно зараз не видно його результатів, бо обговорювали і обмін полоненими, як ви знаєте, і на Донбасі, і тих, хто в Криму, а отже - побачимо. Якщо він відбудеться, це буде добре", - заявила Верещук.

Вона також висловилася із приводу проведення наступної зустрічі в нормандському форматі.

"Я вважаю, що жодна зустріч у такому форматі не є можливою заради зустрічі. Зараз єдиний можливий шлях, який ми маємо щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, - це дипломатичний варіант", - зазначила депутатка.

На її думку, росіяни розуміють, що мінські домовленості не є зафіксованими остаточно, і їх можна буде змінити.

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