Про що не сказав Гончарук: експерт прокоментував плани влади щодо ремонту українських доріг

Експерт з питань транспорту Олександр Кава у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував стан українських доріг та заяви чинного прем'єр-міністра України щодо оновлення 4 000 кілометрів українських доріг.

"Заявленої суми, про яку говорили на презентації, 86 млрд у бюджеті немає. Є в бюджеті лише 66 млрд. Більше того, ця сума менша за ту, яку закладав уряд Гройсмана, оскільки в Україні з першого січня 2018 року діє державний дорожній фонд. який наповнюється за рахунок акцизів. На 2020 рік наповнення бюджету з цього фонду мало би становити вже 100%. Але під час голосування у бюджеті пан Гончарук відіграв це питання назад. Що стосуєть інших джерел фінансування. то є договори з європейськими банками, але варто уточнити, що вони теж почали готуватися ще наприкінці 2018 року", - заявив Кава.

Експерт також висловився про співпрацю "Укрзалізниці" та Deutsche Bahn. На його думку, заява про з їх спільну роботу нічого суттєво не змінить.

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