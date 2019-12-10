Про що нам говорять емоції Зеленського: експерт з невербальних комунікацій

Експерт з невербальної комунікації Валентин Кім у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував емоційний стан президента України Володимира Зеленського під час зустрічі у нормандському форматі.

"Дипломатичний протокол та етикет – невербально орієнтована сфера людської діяльності. Тут від нюансів відносин залежить дуже багато чого. В даному випадку варто почати навіть не з того, як вони сіли за стіл, а з того, як пан Макрон взагалі зустрічав гостей. Тому що ставлення до гостя проявляється вже з того, грубо кажучи, скільки кроків від сходинок до гостя може зробити господар, щоб його привітати. По відношенню до Путіна Макрон продемонстрував неформальне відношення, у них були напів обійми, у них був якийсь жарт, дотики до Путіна носили дещо панібратський характер. І тут видно, що Макрон особистісно дуже добре орієнтований на Путіна. Ставлення до Меркель – дуже формальний підхід. А по відношенню до Зеленського – зневажливе таке ставлення", - заявив Кім

"Зеленський продемонстрував ознаки хвилювання, переживання. Там дуже добре було видно, що він нервово покусував губу і не знав, куди подіти праву руку – чи сунути її в кишеню, чи то не сунути. Хвилювання присутнє. І це ж хвилювання проявилося в подальшому при цьому стартовому фотографуванні", - додав він.

Експерт також дав коментар із приводу ставлення самого українського президента до результатів нормандської зустрічі.

"У Зеленського бракувало впевненості. І вербальний контекст його фінального виступу наступний: я намагався, я робив. Тобто це не фіксація результату, це акцент на діях, які він робив. Зазвичай таке відбувається тоді, коли людина не досягає того, до чого прагнув сам. Тобто я піднімав питання, обговорював ось це, намагався зробити ось це – це значить, я не досяг жодного, ні іншого, ні третього. Але я докладав зусиль. З цієї точки зору я можу сказати, що Володимир Зеленський сам не дуже високо оцінює результати цієї зустрічі", - заявив експерт з невербальних комунікацій.

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