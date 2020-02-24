Про пенсійну реформу, справу MH-17 та санітарну службу: Святослав Піскун

Ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував можливе скасування пенсійного фонду в Україні.

"Я взагалі не розумію систему накопичення державою пенсійного фонду. Мені подобається система, коли людина сама собі відкладає на пенсію, а держава дає тим,хто не може себе забеспечити. Це нормальна практика для розвиненої країни. У нас 400 млрд обертається у пенсійному фонді, і зміна оператора цих грошей дуже небезпечна. Я би порадив зробити перевірку цього закону відповідними службами", - заявив Піскун.

Також він висловився щодо появи свідка у збитті рейсу MH-17 над територією України.

"На мій погляд міжнародна група, яка працювала над цією трагедією, робила свою роботу відповідально. Але тепер з боку України призначені нові члени. І тепер їм треба вивчати цю справу, входити в курс цієї справи, тобто чи це принесе користь самій справі? Я думаю, ні. Це не проста справа, і там дуже великі об'єми інформації. Кажуть, що є свідок. Ну, так у нас є записи NASA", - заявив Піскун.

Він прокоментував і кадрові зміни та призначення в США.

"Американці дуже прискіпливо дивляться за тими країнами, де проходять величезні суми в доларах, а потім ці гроші раптово з'являються на офшорних рахунках державних чиновників, а американці цього не люблять. Ось цим і займатиметься новий генеральний прокурор", - заявив Піскун.

Тричі генеральний прокурор України також пригадав обіцянки президента Зеленського про обов'язкові посадки корупціонерів навесні.

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