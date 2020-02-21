Про Нові Санжари і не тільки | Альо, гараж! REBOOT #353
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Нові Санжари. Нові Санжари. І ще раз - Нові Санжари...
Просто Нові Санжари. Топ-тема кінця тижня. Міністр МВС, Арсен Аваков, в котрий раз наочно продемонстрував, хто в цій країні “реально головний”. Міністерка Охорони Здоров'я протягом двох тижнів буде керувати підлеглими через Скайп. А Прем'єр презентував Звіт. Вартістю у 84 тисячі гривень...
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