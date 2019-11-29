Про лісапед, про диво-кнопку та про “ТВ-розваги” | Альо, гараж! REBOOT #332
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Тепер у нашого Гаранта є “естонскій лісапед”.
Коломойський “кошмарить” НБУ. А в бюджет 2020 Верховна Рада заклала без малого півмільярда гривень для створення телеканалу, який буде розважати мешканців окупованих РФією територій….
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