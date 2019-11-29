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30 листопада • оновлено в 11:05
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Про лісапед, про диво-кнопку та про “ТВ-розваги” | Альо, гараж! REBOOT #332

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Тепер у нашого Гаранта є “естонскій лісапед”.

Коломойський “кошмарить” НБУ. А в бюджет 2020 Верховна Рада заклала без малого півмільярда гривень для створення телеканалу, який буде розважати мешканців окупованих РФією територій….

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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