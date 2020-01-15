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15 січня • оновлено в 14:00
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Про “гайку” та про компроміси | Альо, гараж! REBOOT #342

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Знайома ситуація.

Працюєш такий собі, робиш щось важливе. Батьківщину захищаєш, людей лікуєш, дітей навчаєш, а ніхто на тебе навіть уваги не звертає. А хтось... Хтось накрутив гайку на статевий орган, і про нього вже центральні ЗМІ пишуть. І от що показово...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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