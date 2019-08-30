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Про альтернативну енергетику від нього не чула: експертка про нового міністра

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Експерт з енергетичних питань Марія Яковлєва прокоментувала призначення нового міністра з питань енергетики.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада затвердила склад нового кабінету міністрів України. Яковлєва заяивла, що її коментарі були б більш доречними до його призначення. А сьогодні коментувати призначення Олексія Оржеля міністром енергетики, на думку Яковлєвої, вже піздно.

Вона заявила, що, на її думку, почалася точка відліку у 100 днів: що буде зроблено. Яковлєва заявила, що Оржель до свого призначення не представив жодної програми, тому говорити про його бачення реформування у тому чи іншому вигляді не можна, оскільки немає предмету розмови. Вона висловила переконання, що дуже скоро українці побачать, що буде зроблено у сфері енергетики.

Яковлєва зазначила, що Оржель працював із урядом при Порошенку. Вона заявила, що жодного разу не чула від нього жодних конкретних пропозицій щодо запровадження або поліпшення статусу альтернативної енергетики в Україні.

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