Призначення Уруського: Трегуб заявила про корупційні ризики

Відео 21:22, 14.07.2020

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вдруге подав до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром України, міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб заявила, що і до цієї персоналії, і до міністерства, що створюється, є багато запитань.

Зокрема, "є зауваження до чистоти процесу", який відбувався нашвидкуруч, непрозоро і з форсуванням подій. Трегуб вбачає в створенні нового державного органу корупційні ризики і пропонує спочатку провести декорпоратизацію "Укроборонпрому".

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