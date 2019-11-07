Призначення американського адвоката радником Зеленського: як це вплине на Україну

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко у прямому етері ObozTV прокоментував призначення американського адвоката радником президента Зеленського.

"Я задоволений, що радником президента став не Хантер Байден. А якщо серйозно, то новопризначений радник буде під мікроскопом. Це людина, яка можливо буде дещо радити на противагу тому самому Богдану, якого пов'язують із паном Коломойським. Але загалом я не бачу у цьому поганих речей. Коли будуть врівноважені всі впливи, можливо, це надасть і Зеленському, і його команді певної легитимізації з точки зору впливів", - заявив Кравченко.

За його словами, призначення нового радника може позитивно вплинути на імідж українського президента. Воно може врівноважити вплив різних груп на Зеленського.

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