Привіт із Чехії: чим надихає Прага
Карлів міст та астрономічний годинник – це одні з найвідоміших об`єктів у Празі. Проте не лише цим славиться столиця та найбільше місто Чехії.
Воно заворожує історією та легендами. Про атмосферу Праги та місця, які обов`язково слід відвідати, розповів мандрівник та музикант Олександр Максименко.
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