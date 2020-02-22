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22 лютого • оновлено в 07:39
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Привіт із Чехії: чим надихає Прага

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Карлів міст та астрономічний годинник – це одні з найвідоміших об`єктів у Празі. Проте не лише цим славиться столиця та найбільше місто Чехії.

Воно заворожує історією та легендами. Про атмосферу Праги та місця, які обов`язково слід відвідати, розповів мандрівник та музикант Олександр Максименко.

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Тема
Огляд: Мандри
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