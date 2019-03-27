Приватні кладовища і сімейні склепи: чого бракує українцям після смерті

Приватні кладовища і сімейні склепи: чого бракує українцям після смерті81Читати матеріал російською
Піднімаємо питання родоводу і сімейної історії. За нашими спостереженнями, більшість українців не мають і гадки про імена своїх, не таких вже й далеких, предків. Про те, де і за яких обставин померли, та де знаходиться їх останній земний пристанок. Що це: українська традиція байдужості чи "надбання" комуністичної сучасності?
Слухаємо ваші думки в прямому ефірі.
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