Приватні кладовища і сімейні склепи: чого бракує українцям після смерті

Піднімаємо питання родоводу і сімейної історії. За нашими спостереженнями, більшість українців не мають і гадки про імена своїх, не таких вже й далеких, предків. Про те, де і за яких обставин померли, та де знаходиться їх останній земний пристанок. Що це: українська традиція байдужості чи "надбання" комуністичної сучасності?

Слухаємо ваші думки в прямому ефірі.

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