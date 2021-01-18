Притула заспівав дуетом з донькою

Юля Ухіна Відео 12:49, 18.01.2021 Оновлено: 12:53, 18.01.2021

Шоумен Сергій Притула поділився зворушливим відео з трирічною донькою Соломією, на якому заспівав разом з нею композицію "Україна – це ти".

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