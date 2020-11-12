Притула потрапив в скандал через "підтримку" антисемітизму

Софія Ковнір Відео 17:02, 12.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський і Єрмак мають легкі симптоми COVID-19, – Мендель

У Києві через лікарську помилку померла 35-річна дружина ексміністра охорони здоров'я

У ЗМІ з'явився фейк про коронавірус у Мендель

Садовий назвав карантин вихідного дня дурістю й відмовився виконувати рішення Кабміну

Волошин: у Карабах перекинули "путінських стерв'ятників", які захоплювали Україну. Що задумала Росія