Пристрасті за мовним омбудсменом: через півроку після набуття закону чинності знайшли відповідальну

Уряд призначив уповноваженою із захисту державної мови науковицю Тетяну Монахову, повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Кандидатуру Монахової запропонували у Міністерстві культури, молоді та спорту. Проте, різні політичні табори весь цей час не припиняли боротьби за цю посаду та пропонували кандидатури, яких опоненти мали можливість назвати такими, що аж ніяк "не проявили себе у захисті української мови" у минулому.

Разом із тим, що буде знаходитись у зоні відповідальності нового українського високопосадовця? На пані Монахову буде покладено обов'язок стежити за дотриманням законодавства про державну мову, подавати до уряду пропозиції про поліпшення політики захисту та розвитку української мови, розглядати скарги, коли чиновники порушують закон про мову, та складати протоколи щодо порушень.

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