Пристрасті навколо столичного мосту Кличка

Пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту – захисну скло-плівку – відновили. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі, як і обіцяв, ми відновили захисну скло-плівку, що пошкодили вандали на елементах скляної підлоги нового пішохідного мосту, що з’єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів”, - зазначив Кличко.

Мер Києва висловив сподівання, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоду новому туристичному об’єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться.

Нагадаємо, на наступний день після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з'явилися тріщини на захисному шарі скло-плівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Головна версія цього – акт вандалізму. Основне ж - гартоване скло - не постраждало. Пошкоджені елементи вже замінили. Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімають і ще раз обробляють герметиком.

"А кияни продовжують іти гуляти нашим новим пішохідно-велосипедним мостом і милуватися краєвидами з нього, - каже мер. - Ще раз хочу підкреслити: Київ — наше з вами місто, наш дім. І те, як він виглядатиме, залежить від нас з вами. Давайте разом берегти і примножувати красу столиці! Мені, справді, боляче, коли хтось намагається спаплюжити те, що створювалося для мільйонів киян і гостей нашого міста. - Спаплюжити, хто словами, хто актами вандалізму. Невже ж неприємно пишатися своїм містом, його гарними локаціями, його красою й інтелігентними людьми?!", - написав Віталій Кличко.

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