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4 грудня • оновлено в 19:25
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Пристайко поставив на місце Макрона: скандальні заяви українського міністра

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія займається тероризмом на державному рівні.

Так він відповів на конференції NATO Engages у Лондоні у вівторок, 3 грудня, на висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не Росія, а тероризм є найбільшою загрозою НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".

"Терористце той, хто використовує насильство для досягнення політичного чогось. Як ви можете сказати, що Росія не робить того ж? Вона вбиває людей в Україні, погрожує біологічною та хімічною зброєю в Європі. Для чого? Просто для того, щоб витратити якісь ресурси, щоб зменшити кількість хімічної зброї? Ні. Вони намагаються досягти якихось політичних цілей. Це тероризм на дуже високому державному рівні", – заявив Пристайко.

Нагадаємо, Макрон раніше закликав тісніше співпрацювати з Росією. "Чи є Росія нашим ворогом? Я так не вважаю", – заявив він після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, додавши, що спільним ворогом Альянсу є "тероризм".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко заявив, що нерішучість НАТО під час Бухарестського саміту в 2008 році дозволила Росії розв'язати війни в Грузії й Україні.

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Ш. Олег
Ш. Олег
Пристайко в ударе. Хлебнув самогона, на подиум НАТО вскарабкался он и жёстко поставил на место Макрона… Как жаль, что об этом не знает Макрон. :)
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