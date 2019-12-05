Пристайко назвав речі своїми іменами: експерт "Україна-НАТО"

Голова громадської ліги "Україна - НАТО" Сергій Джердж у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви Пристайка та інших учасників саміту країн-членів НАТО.

"Я погоджуюся із тими висловлюваннями, які здійснив міністр закордонних справ України Пристайко. Давайте почнемо з того, що він назвав РФ "державою терористом". Це дійсно є так, адже, наприклад, в Сирії застосовується російський газ для отруєння місцевого мирного населення. Це здійснювали російські бомбардувальники. 14 тисяч загиблих в Україні, але посраждалими є 430 тисяч дітей - це за даними ЮНІСЕФ. Ми розуміємо, на скільки це драматично. Діти значно більше переживають проблеми ніж дорослі, тому що діти все перебільшують. Тому я підтримую заяви Пристайка і вважаю, що важливо називати речі своїми іменами", - заявив Джердж.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!