Припинення вогню на Донбасі: експерт нагадав, до чого це призвело у 2014 році49Читати матеріал російською
Воєнний експерт Святослав Стеценко вважає, що заяви Леодніда Кучми про необхідність зняття економічної блокади з Донбасу та припинення вогню у відповідь, є штучним розхитуванням ситуації. За його словами, другий президент України підтримував заяви Петра Порошенка, коли той перебував на посаді президента і з 2014 року постійно оголошував одностороннє припинення вогню. Внаслідок чого, зазначив експерт, були великі втрати і серед українських військових, і українських територій.
Він наголосив, що здоровий глузд, досвід і знання про перебіг подій у Чечні, Абхазії та Грузії, не дозволяв сподіватися на те, що Росія буде дотримуватись домовленостей. І люди, які на це сподівались, не можуть займати посад ані у військовому, ані у державному керівництві України.
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